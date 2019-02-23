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    Конькобежка Качанова стала третьей на 1000 м на ЧМ по спринту

    Коньки
    Российская конькобежка Дарья Качанова стала третьей в первом забеге на 1000 м на чемпионате мира в спринтерском многоборье, который проходит в голландском Херенвене.

    Дарья Качанова
    Дарья Качанова
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    Россиянка показала результат 1 минута 14,94 секунды, улучшив свой личный рекорд на этой дистанции.

    Победу одержала американская спортсменка Бриттани Боу (1.14,60), второе место заняла японка Михо Такаги (1.14,82).

    Россиянка Ангелина Голикова — 10-я (1.16,11), ее соотечественница Ольга Фаткулина — 14-я (1.16,48).

    После первого дня соревнований Качанова идет 5-й в общем зачете (75,470). Лидирует японка Нао Кодайра (74,775), Такаги — вторая (75,030), Боу — третья (75,190).

    Голикова занимает в общем зачете 6-е место (75,545), Фаткулина — 10-е (76,230). 0

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