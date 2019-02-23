Конькобежка Качанова стала третьей на 1000 м на ЧМ по спринту

Дарья Качанова
twitter.com/daria_kachanova
Россиянка показала результат 1 минута 14,94 секунды, улучшив свой личный рекорд на этой дистанции.
Победу одержала американская спортсменка Бриттани Боу (1.14,60), второе место заняла японка Михо Такаги (1.14,82).
Россиянка Ангелина Голикова — 10-я (1.16,11), ее соотечественница Ольга Фаткулина — 14-я (1.16,48).
После первого дня соревнований Качанова идет 5-й в общем зачете (75,470). Лидирует японка Нао Кодайра (74,775), Такаги — вторая (75,030), Боу — третья (75,190).
Голикова занимает в общем зачете 6-е место (75,545), Фаткулина — 10-е (76,230). 0