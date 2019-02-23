Юрлова-Перхт стала второй в спринте чемпионата Европы

Шведская биатлонисткавыиграла спринт на чемпионате Европы, который проходит в Раубичах (Белоруссия).

Второе место с одним промахом заняла россиянка Екатерина Юрлова-Перхт, которая сегодня отмечает свое 34-летие.

Для Юрловой, которая в 2015 году становилась чемпионкой мира, эта серебряная медаль чемпионатов Европы — вторая в карьере. Также в ее активе три бронзовые медали на европейских чемпионатах.

Биатлон. Спринт ЧЕ. Женщины

1. Мона Брорссон (Швеция) — 19.37,4 (0 штрафных кругов)

2. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — отставание 37,5 (1)

3. Ханна Эберг (Швеция) — 45,6 (2)

4. Светлана Миронова (Россия) — 46,1 (1). 0