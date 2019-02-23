Юрлова-Перхт стала второй в спринте чемпионата Европы

Екатерина Юрлова-Перхт
biathlonrus.com
Второе место с одним промахом заняла россиянка Екатерина Юрлова-Перхт, которая сегодня отмечает свое 34-летие.
Для Юрловой, которая в 2015 году становилась чемпионкой мира, эта серебряная медаль чемпионатов Европы — вторая в карьере. Также в ее активе три бронзовые медали на европейских чемпионатах.
Биатлон. Спринт ЧЕ. Женщины
1. Мона Брорссон (Швеция) — 19.37,4 (0 штрафных кругов)
2. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — отставание 37,5 (1)
3. Ханна Эберг (Швеция) — 45,6 (2)
4. Светлана Миронова (Россия) — 46,1 (1). 0