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    Юрлова-Перхт стала второй в спринте чемпионата Европы

    Чемпионат Европы по биатлону Биатлон Календарь и медали ЧЕ по биатлону
    Шведская биатлонистка Мона Брорссон выиграла спринт на чемпионате Европы, который проходит в Раубичах (Белоруссия).

    Екатерина Юрлова-Перхт
    Екатерина Юрлова-Перхт
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    Второе место с одним промахом заняла россиянка Екатерина Юрлова-Перхт, которая сегодня отмечает свое 34-летие.

    Для Юрловой, которая в 2015 году становилась чемпионкой мира, эта серебряная медаль чемпионатов Европы — вторая в карьере. Также в ее активе три бронзовые медали на европейских чемпионатах.

    Биатлон. Спринт ЧЕ. Женщины

    1. Мона Брорссон (Швеция) — 19.37,4 (0 штрафных кругов)

    2. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — отставание 37,5 (1)
    3. Ханна Эберг (Швеция) — 45,6 (2)

    4. Светлана Миронова (Россия) — 46,1 (1). 0

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