Результат Устюгова в спринте на ЧМ-2019 аннулирован

Результат российского лыжникав спринтерской гонке на чемпионате мира в астрийском Зефельде аннулирован, сообщается пресс-служба Международной федерации лыжного спорта.

Напомним, что 26-летний спортсмен занял 9-е место, не попав в финальный заезд.

Причиной послужил конфликт россиянина с норвежцем Йоханнесом Клебо в полуфинальном заезде, после которого Устюгов повздорил с Клебо из-за того, что тот якобы подрезал его на трассе.

Российский лыжник во время разговора на повышенных тонах после финиша толкнул норвежца, а затем похлопал того по щеке. В результате Устюгов получил желтую карточку.

Сборная России подала протест на действия Клебо, но он был отклонен. Норвежец стал чемпионом мира в спринте. Устюгов выбыл в полуфинале, заняв 5-е место. 0