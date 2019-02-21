Ретивых завоевал бронзу ЧМ-2019 в спринте, золото у Клебо

Российский лыжникзавоевал бронзу в спринте на чемпионате мира, который проходит в австрийском Зефельде.

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Первым стал норвежец Йоханнес Клебо. Серебро досталось итальянцу Федерико Пеллегрино.

Артем Мальцев выбыл в четвертьфинале. Александр Большунов и Сергей Устюгов — в полуфинале.

Отметим, что после полуфинала Устюгов заявил, что Клебо умышленно подрезал его, в результате чего россиянин занял 5-е место в этом забеге и не отобрался в финал.

После финиша российский лыжник атаковал норвежца, толкнув его, и получил желтую карточку.

Лыжные гонки. Чемпионат мира

Мужчины. Спринт.Свободный стиль. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.21,17

2. Федерико Пеллегрино (Италия) — отставание 0,23

3. Глеб Ретивых (Россия) — 1,37

4. Ришар Жув (Франция) — 1,99

5. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 2,25

6. Люка Шанава (Франция) — 21,50 0