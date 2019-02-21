Ретивых завоевал бронзу ЧМ-2019 в спринте, золото у Клебо

Глеб Ретивых
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Первым стал норвежец Йоханнес Клебо. Серебро досталось итальянцу Федерико Пеллегрино.
Артем Мальцев выбыл в четвертьфинале. Александр Большунов и Сергей Устюгов — в полуфинале.
Отметим, что после полуфинала Устюгов заявил, что Клебо умышленно подрезал его, в результате чего россиянин занял 5-е место в этом забеге и не отобрался в финал.
После финиша российский лыжник атаковал норвежца, толкнув его, и получил желтую карточку.
Лыжные гонки. Чемпионат мира
Мужчины. Спринт.Свободный стиль. Финал
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.21,17
2. Федерико Пеллегрино (Италия) — отставание 0,23
3. Глеб Ретивых (Россия) — 1,37
4. Ришар Жув (Франция) — 1,99
5. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 2,25
6. Люка Шанава (Франция) — 21,50 0