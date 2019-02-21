Фалла стала двукратной чемпионкой мира в лыжном спринте

Норвежская лыжницазавоевала золотую медаль в спринте на чемпионате мира, который проходит в австрийском Зефельде.

Второй стала олимпийская чемпионка 2018 года шведка Стина Нильссон. Ещё одна норвежка Мари Эйде замкнула тройку призёров.

Фалла второй раз подряд выиграла спринтерские соревнования на чемпионатах мира. В её активе также титул олимпийской чемпионки 2014 года.

Россиянка Наталья Непряева выбыла на стадии полуфинала, Юлия Белорукова и Наталья Матвеева — в четветьфинале.

Лыжные гонки. Чемпионат мира

Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал

1. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — 2.32,35.

2. Стина Нильссон (Швеция) — +1,66.

3. Мари Эйде (Норвегия) — +2,84.

4. Йонна Сундлинг (Швеция) — +3,17.

5. Виктория Карль (Германия) — +5,71.

6. Мая Дальквист (Швеция) — +31,49. 0