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    Фалла стала двукратной чемпионкой мира в лыжном спринте

    Лыжи
    Норвежская лыжница Майкен Касперсен Фалла завоевала золотую медаль в спринте на чемпионате мира, который проходит в австрийском Зефельде.

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    Второй стала олимпийская чемпионка 2018 года шведка Стина Нильссон. Ещё одна норвежка Мари Эйде замкнула тройку призёров.

    Фалла второй раз подряд выиграла спринтерские соревнования на чемпионатах мира. В её активе также титул олимпийской чемпионки 2014 года.

    Россиянка Наталья Непряева выбыла на стадии полуфинала, Юлия Белорукова и Наталья Матвеева — в четветьфинале.

    Лыжные гонки. Чемпионат мира
    Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал

    1. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — 2.32,35.
    2. Стина Нильссон (Швеция) — +1,66.
    3. Мари Эйде (Норвегия) — +2,84.
    4. Йонна Сундлинг (Швеция) — +3,17.
    5. Виктория Карль (Германия) — +5,71.
    6. Мая Дальквист (Швеция) — +31,49. 0

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