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    Диггинс выиграла спринт на этапе КМ в Италии

    Лыжи
    На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Италии завершился женский спринт свободным стилем.

    Джессика Диггинс
    Джессика Диггинс
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    В финале победу одержала американка Джессика Диггинс.

    Второе место заняла немка Сандра Рингвальд, третье — шведка Йоханна Хагстрем.

    Россиянка Наталья Непряева выбыла в полуфинале. Наталья Матвеева, Юлия Белорукова и Татьяна Алешина закончили выступления в четвертьфинале.

    Лыжные гонки. Кубок мира. Конь, Италия
    Женщины. Спринт, свободный стиль

    1. Джессика Диггинс (США) — 3.32,73.
    2. Сандра Рингвальд (Германия) +0,11.
    3. Йоханна Хагстрем (Швеция) +0,86.
    4. Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия) +1,31.
    5. Сэйди Бьорнсен (США) +2,23.
    6. Эва Уревц (Словения) +2,32. 0

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