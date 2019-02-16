Диггинс выиграла спринт на этапе КМ в Италии

Джессика Диггинс
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В финале победу одержала американка Джессика Диггинс.
Второе место заняла немка Сандра Рингвальд, третье — шведка Йоханна Хагстрем.
Россиянка Наталья Непряева выбыла в полуфинале. Наталья Матвеева, Юлия Белорукова и Татьяна Алешина закончили выступления в четвертьфинале.
Лыжные гонки. Кубок мира. Конь, Италия
Женщины. Спринт, свободный стиль
1. Джессика Диггинс (США) — 3.32,73.
2. Сандра Рингвальд (Германия) +0,11.
3. Йоханна Хагстрем (Швеция) +0,86.
4. Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия) +1,31.
5. Сэйди Бьорнсен (США) +2,23.
6. Эва Уревц (Словения) +2,32. 0