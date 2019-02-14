Алекно может снова возглавить волейбольную сборную России

Главный тренер казанского «Зенита»будет рассматриваться в качестве кандидата на пост наставника мужской сборной России

Об этом сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

«Конечно, кандидатура Алекно на пост главного тренера будет рассматриваться.

К 1 марту у нас должен созреть круг кандидатов, мы еще должны собрать экспертный совет, который определит сначала широкий, потом более узкий круг кандидатов, который мы выдвинем на президиум.

У нас всего две недели между двумя президиумами, экспертный совет состоится где-то в эти сроки», — приводит слова Яременко агентство ТАСС.

Напомним, сегодня по итогам президиума ВФВ было объявлено, что главный тренер российской команды Сергей Шляпников покинул свой пост.

Специалист возглавит долгосрочную программу подготовки мужской сборной команды России к домашнему чемпионату мира 2022 года.

«Оно [решение] было не о смене главного тренера, мы освободили Шляпникова в связи с расширением его полномочий», — подчеркнул Яременко.

Алекно, которому в декабре исполнилось 52 года, привел сборную России к победе на Олимпийских играх в Лондоне, в 2011 году он стал с командой победителем Мировой лиги и Кубка мира. 0