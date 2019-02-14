Сборная России по волейболу осталась без главного тренера

Президентсообщил об уходес поста главного тренера мужской сообщает официальный сайт организации.

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Он возглавит долгосрочную программу подготовки команды к чемпионату мира-2022. Решение было принято на заседании Президиума ВФВ.

«Всероссийская федерация волейбола предложила Сергею Константиновичу Шляпникову возглавить долгосрочную программу подготовки мужской сборной команды России к чемпионату мира 2022.

Шляпников ответил согласием. Президиум удовлетворил заявление Шляпникова о переводе с поста главного тренера на должность руководителя программы подготовки мужской национальной команды России к чемпионату мира 2022», — заявил Шевченко.

Президиум поручил Экспертному совету ВФВ предоставить до 1 марта список кандидатов на должность главного тренера мужской сборной команды России.

Шляпников возглавил сборную России в феврале 2017 года. Под его руководством россияне выиграли чемпионат Европы и Лигу наций. 0