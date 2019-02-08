Международный паралимпийский комитет (IPC) принял решение условно восстановить в правах Паралимпийский комитет России до 15 марта 2019 года, сообщается на официальном сайте ПКР.

Паралимпийский комитет России условно восстановлен в правах ПКР 100% Высокие коэффициенты Играть!

Об этом решении исполкома IPC объявил глава организации Эндрю Парсонс на пресс-конференции, которая проходит в немецком Бонне.

Таким образом, российские паралимпийцы снова смогут соревноваться под флагом РФ.

Напомним, членство ПКР в МПК было приостановлено в 2016 году на основании данных из доклада Ричарда Макларена. Российские паралимпийцы не смогли выступить на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, а также принимали участие в Играх-2018 в Пхенчхане в нейтральном статусе.

Вопрос восстановления статуса ПКР был рассмотрен 26-27 января на заседании исполкома МПК. Последним условием для восстановления ПКР было сохранение соответствия РУСАДА статусу ВАДА. ВАДА приняло решение не лишать РУСАДА соответствия кодексу организации. 0