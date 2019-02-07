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    Воронина принесла России первую в истории медаль ЧМ на дистанции 3000 метров

    Коньки
    Российская конькобежка Наталья Воронина завоевала бронзовую медаль на дистанции 3 000 метров на чемпионате мира на отдельных дистанциях, который проходит в австрийском Инцелле.

    Наталья Воронина
    Наталья Воронина
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    Результат 24-летней спортсменки составил 3 минуты 59,992 секунды. Эта награда стала первой в истории для сборной России на дистанции 3000 метров.

    Первое место заняла чешка Мартина Сабликова (3.58,911), второе — представительница Голландии Антуанетта де Йонг (3.59,411).

    Сабликова завоевала 14-е «золото» чемпионатов мира на отдельных дистанциях, обновив собственный рекорд.

    Россиянка Евгения Лаленкова стала 8-й и установила личный рекорд (4.03,577), Елена Сохрякова заняла 10-е место (4.06,480).

    Чемпионаты мира на отдельных дистанциях проводятся с 1996 года ежегодно с перерывами на олимпийские сезоны (кроме сезона-1997/98). 0

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