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    Российские лыжники выиграли золото и серебро в эстафете на этапе КМ

    Лыжи
    Российские лыжники одержали победу в эстафете 4x7,5 км на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне.

    Евгений Белов
    Евгений Белов
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    Вторая сборная России (Евгений Белов, Александр Бессмертных, Денис Спицов и Артём Мальцев) пробежала эстафету за 1 час 17 минут 53,2 секунды.

    Команда «Россия-1» в составе Андрея Ларькова, Александра Большунова, Андрея Мельниченко и Сергея Устюгова пересекла финишную черту со вторым временем, уступив победителям гонки 20,8 секунды.

    Третье место с отставанием 35,8 секунды заняла команда Норвегии.

    Российские лыжники выиграли эстафету впервые за шесть лет. Последний раз россияне одерживали победу 8 декабря 2013 года на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехамере.

    Лыжные гонки. Кубок мира.
    Мужчины. Эстафета 4x7,5 км

    1. Россия-2 (Евгений Белов, Александр Бессмертных, Денис Спицов, Артём Мальцев) — 1:17.53,2.
    2. Россия-1 (Андрей Ларьков, Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Сергей Устюгов) — +20,8.
    3. Норвегия (Ханс Кристер Холунн, Дидрик Тёнсет, Сьюр Рёте, Симен Хегстад Крюгер) — +35,8. 0

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