Самодурова выиграла ЧЕ по фигурному катанию, Загитова — вторая,

По итогам короткой и произвольной программ российская фигуристка показала результат 213,84 балла.
Второе место заняла еще одна российская фигуристка Алина Загитова, допустившая ряд ошибок и падение и набравшая по сумме двух прокатов 198.34 балла.
Третье место завоевала представительница Финляндии Вивека Линдфорс (194.40).
Еще одна россиянка Станислава Константинова (189,72), занимавшая после короткой программы 11-е место, стала пятой.
Фигурное катание. Чемпионат Европы
Женщины. Итоговое положение
1. Софья Самодурова (Россия) — 213,84
2. Алина Загитова (Россия) — 198,34
3. Вивека Линдфорс (Финляндия) — 194,40
4. Станислава Константинова (Россия) — 189,72
5. Лорин Лекавалье (Франция) — 180,05
6. Алексия Паганини (Швейцария) — 179,90
7. Мэ Беренис Мейте (Франция) — 177,10
8. Эмми Пелтонен (Финляндия) — 170,03
9. Николь Райичова (Словакия) — 169,03
10. Элишка Бржезинова (Чехия) — 166,77
11. Александра Фейгин (Болгария) — 164,20
12. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 163,17 0