Самодурова выиграла ЧЕ по фигурному катанию, Загитова — вторая,

Россиянкастала победительницей чемпионата Европы по фигурному катанию в женском одиночном разряде.

По итогам короткой и произвольной программ российская фигуристка показала результат 213,84 балла.

Второе место заняла еще одна российская фигуристка Алина Загитова, допустившая ряд ошибок и падение и набравшая по сумме двух прокатов 198.34 балла.

Третье место завоевала представительница Финляндии Вивека Линдфорс (194.40).

Еще одна россиянка Станислава Константинова (189,72), занимавшая после короткой программы 11-е место, стала пятой.

Фигурное катание. Чемпионат Европы

Женщины. Итоговое положение

1. Софья Самодурова (Россия) — 213,84

2. Алина Загитова (Россия) — 198,34

3. Вивека Линдфорс (Финляндия) — 194,40

4. Станислава Константинова (Россия) — 189,72

5. Лорин Лекавалье (Франция) — 180,05

6. Алексия Паганини (Швейцария) — 179,90

7. Мэ Беренис Мейте (Франция) — 177,10

8. Эмми Пелтонен (Финляндия) — 170,03

9. Николь Райичова (Словакия) — 169,03

10. Элишка Бржезинова (Чехия) — 166,77

11. Александра Фейгин (Болгария) — 164,20

12. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 163,17 0