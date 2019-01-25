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    Самодурова выиграла ЧЕ по фигурному катанию, Загитова — вторая,

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    Россиянка Софья Самодурова стала победительницей чемпионата Европы по фигурному катанию в женском одиночном разряде.

    Софья Самодурова
    Софья Самодурова
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    По итогам короткой и произвольной программ российская фигуристка показала результат 213,84 балла.

    Второе место заняла еще одна российская фигуристка Алина Загитова, допустившая ряд ошибок и падение и набравшая по сумме двух прокатов 198.34 балла.

    Третье место завоевала представительница Финляндии Вивека Линдфорс (194.40).

    Еще одна россиянка Станислава Константинова (189,72), занимавшая после короткой программы 11-е место, стала пятой.

    Фигурное катание. Чемпионат Европы
    Женщины. Итоговое положение

    1. Софья Самодурова (Россия) — 213,84
    2. Алина Загитова (Россия) — 198,34
    3. Вивека Линдфорс (Финляндия) — 194,40
    4. Станислава Константинова (Россия) — 189,72
    5. Лорин Лекавалье (Франция) — 180,05
    6. Алексия Паганини (Швейцария) — 179,90
    7. Мэ Беренис Мейте (Франция) — 177,10
    8. Эмми Пелтонен (Финляндия) — 170,03
    9. Николь Райичова (Словакия) — 169,03
    10. Элишка Бржезинова (Чехия) — 166,77
    11. Александра Фейгин (Болгария) — 164,20
    12. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 163,17 0

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