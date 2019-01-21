Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ

Александр Логинов
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В мужскую сборную России включены Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Эдуард Латыпов и Максим Цветков (запасной).
В женскую команду попали Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова, Маргарита Васильева, Анастасия Морозова, Лариса Куклина, Евгения Павлова (запасная).
Расписание стартов в Антхольце:
24 января — спринт (женщины).
25 января — спринт (мужчины).
26 января — гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).
27 января — масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины). 0