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    Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ

    Биатлон
    Тренерский штаб сборной России огласил состав на шестой этап Кубка мира в итальянской Антхольц-Антерсельве.

    Александр Логинов
    Александр Логинов
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    В мужскую сборную России включены Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Эдуард Латыпов и Максим Цветков (запасной).

    В женскую команду попали Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова, Маргарита Васильева, Анастасия Морозова, Лариса Куклина, Евгения Павлова (запасная).

    Расписание стартов в Антхольце:

    24 января — спринт (женщины).
    25 января — спринт (мужчины).
    26 января — гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).
    27 января — масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины). 0

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