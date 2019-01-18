Лыжник рассказал о симуляции астмы в сборной Австрии

Йоханнес Дюр
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По его словам, ему настоятельно советовали жульничать при проверке легких, чтобы симулировать астму.
«Очень, очень многие из моего окружения имели TUE из-за астмы. Все бегали со спреями против астмы, быстро доставали их из сумки прямо перед гонкой и делали два-три пшика в рот.
Я очень честный человек. Для меня честность всегда является основой любых человеческих отношений.
В тот момент, когда поймали на допинге, мысль о суициде захватила меня настолько сильно, что только в последний момент я вспомнил про своего сына», — сказал Дюр в эфире ARD.
Дюр в 2014 году был дисквалифицирован на два года за эритропоэтин (EPO). 0