Лыжник рассказал о симуляции астмы в сборной Австрии

Австрийский лыжникзаявил, что партнеры по команде советовали ему симулировать астму для получения терапевтических исключений (TUE) на применение запрещенных препаратов.

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По его словам, ему настоятельно советовали жульничать при проверке легких, чтобы симулировать астму.

«Очень, очень многие из моего окружения имели TUE из-за астмы. Все бегали со спреями против астмы, быстро доставали их из сумки прямо перед гонкой и делали два-три пшика в рот.

Я очень честный человек. Для меня честность всегда является основой любых человеческих отношений.

В тот момент, когда поймали на допинге, мысль о суициде захватила меня настолько сильно, что только в последний момент я вспомнил про своего сына», — сказал Дюр в эфире ARD.

Дюр в 2014 году был дисквалифицирован на два года за эритропоэтин (EPO). 0