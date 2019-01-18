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    Лыжник рассказал о симуляции астмы в сборной Австрии

    Допинг Вокруг спорта Лыжи
    Австрийский лыжник Йоханнес Дюр заявил, что партнеры по команде советовали ему симулировать астму для получения терапевтических исключений (TUE) на применение запрещенных препаратов.

    Йоханнес Дюр
    Йоханнес Дюр
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    По его словам, ему настоятельно советовали жульничать при проверке легких, чтобы симулировать астму.

    «Очень, очень многие из моего окружения имели TUE из-за астмы. Все бегали со спреями против астмы, быстро доставали их из сумки прямо перед гонкой и делали два-три пшика в рот.

    Я очень честный человек. Для меня честность всегда является основой любых человеческих отношений.

    В тот момент, когда поймали на допинге, мысль о суициде захватила меня настолько сильно, что только в последний момент я вспомнил про своего сына», — сказал Дюр в эфире ARD.

    Дюр в 2014 году был дисквалифицирован на два года за эритропоэтин (EPO). 0

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