Логинову до Йоханнеса Бе, как до луны пешком, считает Ярошенко

Двукратный чемпион миразаявил, чтобудет сложно бороться с норвежцемза победу в общем зачете Кубка мира по биатлону.

«Давайте не будем говорить по-дилетантски про победу в общем зачете. Логинову сложно бороться с Йоханнесом Бе, который не один сезон шел к Кубку мира. Он не выскочил из ниоткуда.

Объективно — пока Логинову до Бе, как до луны пешком. У Александра только одна победа на этапах Кубка мира, а у Йоханнеса огромное количество. Бе — олимпийский чемпион.

Наивно считать, что Логинов начнет бороться с ним за Кубок мира. Дай бог он выиграет медаль в индивидуальной гонке на чемпионате мира. У нас давно не было таких наград», — приводит слова Ярошенко «Спорт день за днем».

Напомним, Бе занимает 1-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 602 очка. Логинов располагается на 2-й строчке (452 балла). 0