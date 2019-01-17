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    Логинову до Йоханнеса Бе, как до луны пешком, считает Ярошенко

    Биатлон
    Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко заявил, что Александру Логинову будет сложно бороться с норвежцем Йоханнесом Бе за победу в общем зачете Кубка мира по биатлону.

    Александр Логинов
    Александр Логинов
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    «Давайте не будем говорить по-дилетантски про победу в общем зачете. Логинову сложно бороться с Йоханнесом Бе, который не один сезон шел к Кубку мира. Он не выскочил из ниоткуда.

    Объективно — пока Логинову до Бе, как до луны пешком. У Александра только одна победа на этапах Кубка мира, а у Йоханнеса огромное количество. Бе — олимпийский чемпион.

    Наивно считать, что Логинов начнет бороться с ним за Кубок мира. Дай бог он выиграет медаль в индивидуальной гонке на чемпионате мира. У нас давно не было таких наград», — приводит слова Ярошенко «Спорт день за днем».

    Напомним, Бе занимает 1-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 602 очка. Логинов располагается на 2-й строчке (452 балла). 0

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