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    Николаев третий раз подряд выиграл «Дакар» среди грузовиков

    Автоспорт
    Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева стал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.

    Эдуард Николаев
    Эдуард Николаев
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    На заключительном спецучастке первенствовал голландец Тон ван Генугтен на «Ивеко» — 1 час 28 минут 21 секунда.

    Второй — чех Алеш Лопрайс на «Татре» (+3.11), замкнул тройку лидеров россиянин из «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников.

    В общем зачете победу одержал экипаж Эдуарда Николаева — 41 час 1 минута 35 секунд, вторым стал его соотечественник и партнер по команде Дмитрий Сотников (+25.36), третий — голландец Жерар де Рой (+1:34.44).

    Для Николаева эта победа стала третьей подряд и пятой в карьере. Ранее он побеждал в ралли-марафоне в 2010, 2013, 2017 и 2018 годах. 0

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