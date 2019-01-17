Николаев третий раз подряд выиграл «Дакар» среди грузовиков

Экипаж российской командыпод управлениемстал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.

Эдуард Николаев twitter.com/Tepasolapelota 1000 Фрибет для всех Забрать!

На заключительном спецучастке первенствовал голландец Тон ван Генугтен на «Ивеко» — 1 час 28 минут 21 секунда.

Второй — чех Алеш Лопрайс на «Татре» (+3.11), замкнул тройку лидеров россиянин из «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников.

В общем зачете победу одержал экипаж Эдуарда Николаева — 41 час 1 минута 35 секунд, вторым стал его соотечественник и партнер по команде Дмитрий Сотников (+25.36), третий — голландец Жерар де Рой (+1:34.44).

Для Николаева эта победа стала третьей подряд и пятой в карьере. Ранее он побеждал в ралли-марафоне в 2010, 2013, 2017 и 2018 годах. 0