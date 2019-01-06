Большунов: Перед подъёмом на повороте потерял скорость

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал своё выступление в масс-старте на шестом этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме, где он занял 3-е место.

Победителем масс-старта стал Йоханнес Клебо. Итальянец Франческо де Фабиани финишировал на втором месте.

«Гонка сложилась более-менее. Пятницы мне практически хватило для восстановления, хотя до этого было очень тяжело и из-за переезда, и из-за гонок, и вообще уже накапливается усталость.

Шансы побороться были, но перед подъёмом на повороте немного потерял скорость, затем была разбитая лыжня, и это тоже сказалось.

На следующий этап задача одна — пройти его лучше, чем в прошлом году», — цитирует Большунова сайт «Матч ТВ».

6 января в рамках заключительного этапа «Тур де Ски» состоится мужская гонка преследования. 0