Большунов: Перед подъёмом на повороте потерял скорость

Александр Большунов
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Победителем масс-старта стал Йоханнес Клебо. Итальянец Франческо де Фабиани финишировал на втором месте.
«Гонка сложилась более-менее. Пятницы мне практически хватило для восстановления, хотя до этого было очень тяжело и из-за переезда, и из-за гонок, и вообще уже накапливается усталость.
Шансы побороться были, но перед подъёмом на повороте немного потерял скорость, затем была разбитая лыжня, и это тоже сказалось.
На следующий этап задача одна — пройти его лучше, чем в прошлом году», — цитирует Большунова сайт «Матч ТВ».
6 января в рамках заключительного этапа «Тур де Ски» состоится мужская гонка преследования. 0