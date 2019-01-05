Непряева — вторая в масс-старте «Тур де Ски», Седова — третья

Второе место заняла россиянка Наталья Непряева, уступившая победительнице 10 секунд. Замкнула тройку ее соотечественница Анастасия Седова.
Еще одна представительница России Юлия Белорукова финишировала пятой. Анна Жеребятьева не смогла завершить гонку.
6 января состоится последний старт на «Тур де Ски»-2018/19. Лыжницы пробегут 9-километровую дистанцию в гору.
Лыжные гонки, «Тур де Ски»
Женщины, масс-старт, 10 км, классический стиль
1. Ингвильд Эстберг (Норвегия) — 29.34,4
2. Наталья Непряева (Россия) — отставание 10,0
3. Анастасия Седова (Россия) — 10,8
4. Криста Пармакоски (Финляндия) — 12,5
5. Юлия Белорукова (Россия) — 39,7
6. Хейди Венг (Норвегия) — 1.10,0...
17. Лидия Дуркина (Россия) — 2.00,4...
22. Анна Нечаевская (Россия) — 2.28,6
23. Мария Истомина (Россия) — 2.36,9
24. Елена Соболева (Россия) — 2.37,8 0