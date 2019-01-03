Клебо: Слышал, как Устюгов что-то рычал. Думаю, он злился на меня

Норвежецпрокомментировал свою победу в гонке преследования на 15 км в рамках «Тур де Ски» и заявил, что россиянин, занявший второе место, вероятно, злился на него.

«Гонка была очень тяжелой. Я осознавал, что Устюгов может быстро меня догнать, что нужно встать ему за спину.

Когда он мощно пошел в первый подъем, я подумал, что отстану, если в таком темпе пройдут все 15 километров. К счастью, он немного успокоился.

На предпоследнем круге я слышал, как Устюгов что-то рычал себе под нос. Думаю, он злился на меня из-за того, что я не хотел тянуть его. Но по-другому я не смог бы выиграть.

Не знаю, почему Устюгов злится на меня, с этим мы разберемся позже. Мы не разговаривали после гонки. В этом нет смысла, ведь мы не понимаем друг друга.

У нас не такие отношения, чтобы обмениваться поздравлениями», — приводит слова Клебо «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Nettavisen. 0