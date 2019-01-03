ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» забил меньше всех среди топ-6 АПЛ«Челси» рискует остаться без Лиги чемпионов
  • 22:22
    • «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» огласили составы
  • 20:25
    • «Монако» объявил о переходе Налдо
  • 20:01
    • Джокович вышел в полуфинал турнира в Дохе
  • 19:52
    • «Ак Барс» в овертайме дожал «Авангард»
  • 18:13
    • Непряева — вторая в гонке преследования «Тур де Ски», победила Эстберг
    Все новости спорта

    Клебо: Слышал, как Устюгов что-то рычал. Думаю, он злился на меня

    Лыжи
    Норвежец Йоханнес Клебо прокомментировал свою победу в гонке преследования на 15 км в рамках «Тур де Ски» и заявил, что россиянин Сергей Устюгов, занявший второе место, вероятно, злился на него.

    Йоханнес Клебо
    Йоханнес Клебо
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Гонка была очень тяжелой. Я осознавал, что Устюгов может быстро меня догнать, что нужно встать ему за спину.

    Когда он мощно пошел в первый подъем, я подумал, что отстану, если в таком темпе пройдут все 15 километров. К счастью, он немного успокоился.

    На предпоследнем круге я слышал, как Устюгов что-то рычал себе под нос. Думаю, он злился на меня из-за того, что я не хотел тянуть его. Но по-другому я не смог бы выиграть.

    Не знаю, почему Устюгов злится на меня, с этим мы разберемся позже. Мы не разговаривали после гонки. В этом нет смысла, ведь мы не понимаем друг друга.

    У нас не такие отношения, чтобы обмениваться поздравлениями», — приводит слова Клебо «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Nettavisen. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Герой безвременья: Антон Шипулин завершил карьеру
  • 26/12/2018 в 16:00
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»
  • 1.73
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ливерпуль» нарастить преимущество?
  • «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • «Реал» воспользуется кризисом «Вильярреала»
  • «Вильярреал» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «Филадельфия» Проворова или «Каролина» Свечникова — кто выиграет битву аутсайдеров НХЛ?
  • «Филадельфия» — «Каролина». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хоккеисты «Далласа» Хоккей НХЛ. Ассистентский хет-трик Радулова и дубль МакдэвидаРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 3 января 09:050
  • 16:58
    • «Адмирал» на выезде обыграл «Куньлунь»
  • 16:45
    • Устюгов стал вторым в гонке преследования «Тур де Ски»
  • 16:08
    • «Индепендьенте» хочет арендовать игрока «Краснодара»
    Артем Дзюба Футбол Итоги-2018. Лучшие российские игрокиВспоминаем российских игроков, для кого уходящий год стал выдающимся Вчера в 20:190
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Нанесет ли «МанСити» первое в сезоне поражение «Ливерпулю»?
  • 5.00
    •
  • 23:03
    • Хартли: «Авангард» вышел на матч уже в меньшинстве
  • 22:56
    • Билялетдинов: Немножко испортило игру удаление, оно ненужное было
  • 22:40
    • «Борнмут» отдаст Дефо в аренду в «Рейнджерс»
    Джейми Варди Футбол АПЛ. «МЮ» победил «Ньюкасл», «Арсенал» и «Тоттенхэм» разгромили соперниковОбзор матчей 21-го тура чемпионата Англии по футболу 01:260
  • 14:49
    • Матч Шараповой в Шэньчжэне перенесен из-за дождя
  • 13:01
    • Сульшер не хочет уходить из «Манчестер Юнайтед»
  • 12:20
    • Вице-президент WADA настаивает срочно принять решение по РУСАДА
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон