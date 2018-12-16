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    Конькобежец Семериков одержал победу на этапе Кубка мира в Херенвене

    Коньки
    Россиянин Данила Семериков занял первое место на дистанции 5000 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в голландском Херенвене.

    Данила Семериков (в центре)
    Данила Семериков (в центре)
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    Россиянин в борьбе за победу опередил хозяев трека — Патрика Руста и многократного олимпийского чемпиона Свена Крамера, а также установил рекорд катка «Тиалф».

    Два других россиянина также попали в десятку сильнейших: Александр Румянцев стал шестым, Сергей Трофимов занял седьмое место.

    Конькобежный спорт. Кубок мира. Четвёртый этап
    Мужчины. 5000 м. Дивизион А

    1. Данила Семериков (Россия) — 6.08,96 (рекорд катка).
    2. Патрик Руст (Нидерланды) — +0,86.
    3. Свен Крамер (Нидерланды) — +1,65…
    6. Александр Румянцев (Россия) — +4,26.
    7. Сергей Трофимов (Россия) — +5,70 0

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