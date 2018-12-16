Конькобежец Семериков одержал победу на этапе Кубка мира в Херенвене

Россиянинзанял первое место на дистанции 5000 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в голландском Херенвене.

Россиянин в борьбе за победу опередил хозяев трека — Патрика Руста и многократного олимпийского чемпиона Свена Крамера, а также установил рекорд катка «Тиалф».

Два других россиянина также попали в десятку сильнейших: Александр Румянцев стал шестым, Сергей Трофимов занял седьмое место.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Четвёртый этап

Мужчины. 5000 м. Дивизион А

1. Данила Семериков (Россия) — 6.08,96 (рекорд катка).

2. Патрик Руст (Нидерланды) — +0,86.

3. Свен Крамер (Нидерланды) — +1,65…

6. Александр Румянцев (Россия) — +4,26.

7. Сергей Трофимов (Россия) — +5,70 0