Конькобежец Семериков одержал победу на этапе Кубка мира в Херенвене

Данила Семериков (в центре)
nos.nl
Россиянин в борьбе за победу опередил хозяев трека — Патрика Руста и многократного олимпийского чемпиона Свена Крамера, а также установил рекорд катка «Тиалф».
Два других россиянина также попали в десятку сильнейших: Александр Румянцев стал шестым, Сергей Трофимов занял седьмое место.
Конькобежный спорт. Кубок мира. Четвёртый этап
Мужчины. 5000 м. Дивизион А
1. Данила Семериков (Россия) — 6.08,96 (рекорд катка).
2. Патрик Руст (Нидерланды) — +0,86.
3. Свен Крамер (Нидерланды) — +1,65…
6. Александр Румянцев (Россия) — +4,26.
7. Сергей Трофимов (Россия) — +5,70 0