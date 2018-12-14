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    Губерниев заявил о возможной дисквалификации пятерых российских биатлонистов

    Биатлон Допинг
    Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о разговорах о том, что ряд спортсменов сборной России по биатлону могут временно отстранить от участия в соревнованиях.

    Дмитрий Губерниев
    Дмитрий Губерниев
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    «Важная информация. Здесь в кулуарах обсуждается, что завтра на исполкоме Международного союза биатлонистов могут быть временно отстранена пятерка спортсменов — Алексей Волков, Антон Шипулин, Ирина Старых, Евгений Гараничев и Александр Логинов.

    Надеюсь, этого не произойдет. Надеюсь, об этом говорят горячие головы. Но в любом случае информация активно ходит, мы должны быть готовыми ко всему.

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    • И нужно понимать, что если это произойдет, то станет ударом по нашему биатлону, а временное отстранение может длиться долго. Завтра ждем, что об этом скажет кто-то из официальных лиц IBU», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ». 0

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