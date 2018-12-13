Австрийская прокуратура подтвердила подозрения в адрес российских биатлонистов

Старший прокурор прокуратуры Австрии по борьбе с экономическими преступлениями и коррупциейподтвердила, что пять спортсменов и пять тренеров сборной России по биатлону подозреваются в мошенничестве и нарушении антидопинговых правил во время ЧМ-2017 в Хохфильцене.

«Можно подтвердить, что в Центральной прокуратуре Австрии по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (WKStA) проводится расследование дела против пяти официальных лиц российской биатлонной команды по обвинению в применении запрещенных веществ или методов.

Также ведется расследование в отношении пяти спортсменов этой команды по обвинению в мошенничестве и применении допинга во время биатлонного ЧМ-2017 в Хохфильцене. В связи с этим с обвиняемыми поводятся следственные действия в соответствии с австрийским уголовно-процессуальным кодексом», — сказала Тойбль в комментарии «Спорт-Экспрессу».

Ранее сообщалось о том, что российские биатлонисты будут допрошены 13 декабря.

Напомним, под подозрение попали Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Шипулин, Алексей Волков и Ирина Старых. 0