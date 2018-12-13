Шипулин: Продолжается охота на ведьм

Российский биатлонистпрокомментировал обвинения в нарушении антидопинговых в правил в адрес сборной России со стороны австрийской полиции.

«Я никогда в жизни не употреблял допинг. Никогда не нарушал антидопинговых правил. Я всегда добросовестно проходил все допинг тесты и всегда был открыт для всех антидопинговых служб. У меня нет никакого объяснения происходящему. Я крайне зол, что продолжается охота на ведьм, которая подрывает мое доверие, как абсолютно чистого спортсмена, не только к борьбе с допингом, но и к нашему виду спорта в целом.

Любые обвинения, даже любые домыслы в свой адрес, иначе как полным бредом я назвать не могу. Это абсолютно безосновательный бред, ничего? кроме возмущения? не вызывающий. Я всегда честен перед собой, биатлонной семьей и болельщиками. Мне не в чем упрекнуть себя», — написал Шипулин в Instagram.

Напомним, австрийская полиция предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года ряду российских биатлонистов и тренеров. 0