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    Йохауг выиграла гонку на 15 км в Бейтостолене, Седова — пятая

    Лыжи
    На этапе Кубка мира в норвежском Бейстостолене завершилась женская гонка на 15 километров свободным стилем с раздельным стартом.

    Тереза Йохауг
    Тереза Йохауг
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    Победу в гонке одержала норвежка Тереза Йохауг, преодолевшая дистанцию за 37 минут 33,9 секунды.

    Второе место заняла шведка Шарлотт Калла (+1.05,9), третье — норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг (+1.06,1).

    Россиянка Анастасия Седова финишировала пятой (1.23,8), Наталья Непряева — седьмой (+1.27,9).

    Лыжные гонки. Кубок мира. Бейтостолен, Норвегия
    Женщины. 15 км, свободный стиль

    1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 37.33,9
    2. Шарлотт Калла (Швеция) +1.05,9
    3. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) +1.06,1
    4. Эбба Андерссон (Швеция) +1.08,8
    5. Анастасия Седова (Россия) +1.23,8
    6. Криста Пярмякоски (Финляндия) +1.24,1
    7. Наталья Непряева (Россия) +1.27,9
    8. Джессика Диггинс (США) +1.29,6
    18. Юлия Белорукова (Россия) +2.40,0
    19. Анна Нечаевская (Россия) +2.44,9
    20. Мария Истомина (Россия) +2.50,8 0

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