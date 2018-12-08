Йохауг выиграла гонку на 15 км в Бейтостолене, Седова — пятая

Победу в гонке одержала норвежка Тереза Йохауг, преодолевшая дистанцию за 37 минут 33,9 секунды.
Второе место заняла шведка Шарлотт Калла (+1.05,9), третье — норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг (+1.06,1).
Россиянка Анастасия Седова финишировала пятой (1.23,8), Наталья Непряева — седьмой (+1.27,9).
Лыжные гонки. Кубок мира. Бейтостолен, Норвегия
Женщины. 15 км, свободный стиль
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 37.33,9
2. Шарлотт Калла (Швеция) +1.05,9
3. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) +1.06,1
4. Эбба Андерссон (Швеция) +1.08,8
5. Анастасия Седова (Россия) +1.23,8
6. Криста Пярмякоски (Финляндия) +1.24,1
7. Наталья Непряева (Россия) +1.27,9
8. Джессика Диггинс (США) +1.29,6
18. Юлия Белорукова (Россия) +2.40,0
19. Анна Нечаевская (Россия) +2.44,9
20. Мария Истомина (Россия) +2.50,8 0