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    Спицов стал третьим на этапе Кубка мира

    Лыжи
    Российский лыжник Денис Спицов завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

    Денис Спицов
    Денис Спицов
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    Спицов стал третьим в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем.

    Среди остальных россиян лучшим стал Андрей Мельниченко, который занял пятое место.

    Выиграл гонку норвежец Сьюр Рете, вторым финишировал его соотечественник Дидрик Тенсет.

    Кубок мира. Лиллехаммер. Мужчины. Индивидуальная гонка

    1. Сьюр Рёте (Норвегия) — 36.34,0
    2. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +6,0
    3. Денис Спицов (Россия) +28,6
    4. Дарио Колонья (Швейцария) +38,3
    5. Андрей Мельниченко (Россия) +40,6
    6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) +45,1
    7. Эмиль Иверсен (Норвегия) +45,5...
    13. Андрей Ларьков (Россия) +1.06,6
    18. Алексей Червоткин (Россия) +1.22,0
    19. Александр Большунов (Россия) +1.26,7. 0

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