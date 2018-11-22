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    Сироткин: Уход из Ф-1 — тяжелый момент

    Формула-1 Автоспорт
    Пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин рассказал, как он узнал о том, что с ним не продлят контракт.

    Сергей Сироткин
    Сергей Сироткин
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    «Команда проинформировала меня вчера вечером. Но еще за неделю до этого у меня было несколько встреч с SMP Racing, на которых мы проанализировали, к чему все идет, и честно говоря, после них стало понятно, что мы не хотим больше в этом участвовать. Так что я был готов к этим известиям еще неделю назад, и у меня было время подготовиться. Тем не менее, я все еще не верю, что это происходит. Это тяжелый момент для меня», — цитирует россиянина Motorsport.com.

    Напомним, в следующем сезоне Сироткина заменит Роберт Кубица. 0

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