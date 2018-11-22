Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион Андиев

Сослан Андиев
wrestdag.ru
Об этом ТАСС сообщили в администрации Северной Осетии, уроженцем которой был Андиев.
«Сослан Андиев скончался в 66-летнем возрасте в Москве, где он находился на лечении в одной из больниц», — сказал собеседник агентства.
Андиев становился олимпийским чемпионом в 1976 и 1980 годах. Также на его счету четыре победы на чемпионатах мира, три — на чемпионатах Европы.
В период с 1990 по 1998 годы Андиев занимал должность вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР), также являлся членом исполкома ОКР. 0