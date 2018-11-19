Ефимова пропустит ЧМ на короткой воде в Китае

Всероссийская федерация плавания на своем официальном сайте опубликовала список спортсменов, которые выступят на чемпионате мира на короткой воде в Китае.

В списке не оказалось трехкратного призера Олимпийских игр Юлии Ефимовой.

Ефимова выполнила условия отбора на этапах Кубка мира, но не стартует на декабрьском мировом первенстве.

Президент ВФП Владимир Сальников заявил, что пловчиха испытывает проблемы со здоровьем.

«По моей информации, которая есть после заключительного этапа Кубка мира, решение Ефимовой связано с состоянием здоровья, но ничего серьезного там, как мы надеемся, нет. Юля будет готовиться к чемпионату мира по водным видам спорта», — приводит слова Сальникова «Р-Спорт».

Турнир в Ханчжоу состоится в период 11-16 декабря. 0