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    Нурмагомедов готов провести бой с Сен-Пьером

    Единоборства
    Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап признался, что мечтает о поединке сына с Жоржем Сен-Пьером.

    Хабиб Нурмагомедов
    Хабиб Нурмагомедов
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    По словам Нурмагомедова-старшего, Хабиб готов провести с ним встречу даже в полусредней весовой категории.

    «Это как раз то противостояние, о котором я всегда мечтал. Сен-Пьер девять раз защищал чемпионский пояс и становился лучшим в двух весовых категориях. Мы даже согласны выйти на бой с Сен-Пьером в промежуточном весе — 74 кг. Можно 75 кг, если, конечно, Сен-Пьеру будет комфортно в этом весе.

    Даже, возможно, пойдем в категорию 77 кг и подеремся с ним в лимите полусреднего веса, хоть это и не наша весовая категория», — цитирует Нурмагомедова-старшего «Чемпионат». 0

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