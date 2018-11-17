Нурмагомедов готов провести бой с Сен-Пьером

Отец чемпиона UFC в легком весепризнался, что мечтает о поединке сына с

Хабиб Нурмагомедов ESPN 1000 Фрибет для всех Забрать!

По словам Нурмагомедова-старшего, Хабиб готов провести с ним встречу даже в полусредней весовой категории.

«Это как раз то противостояние, о котором я всегда мечтал. Сен-Пьер девять раз защищал чемпионский пояс и становился лучшим в двух весовых категориях. Мы даже согласны выйти на бой с Сен-Пьером в промежуточном весе — 74 кг. Можно 75 кг, если, конечно, Сен-Пьеру будет комфортно в этом весе.

Даже, возможно, пойдем в категорию 77 кг и подеремся с ним в лимите полусреднего веса, хоть это и не наша весовая категория», — цитирует Нурмагомедова-старшего «Чемпионат». 0