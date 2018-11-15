Траньков: На Олимпиаде все спортсмены болели за Медведеву. За Загитову никто

Двукратный олимпийский чемпионрассказал о своём отношении к чемпионке Игр-2018 в Пхёнчханеи её противостоянию с, начавшемся в олимпийском сезоне.

«На Олимпиаде все спортсмены, конечно, болели за Женю. За Алину никто не болел. Она была юниоркой, которая только пришла во взрослое катание.

А Женя уже была двукратной чемпионкой мира и везла сборную России на своих плечах. Конечно, все болели за неё. Она четыре года планомерно шла к этому золоту.

Спортсмены понимают, как тяжело четыре года быть в топе. В тоже время Алина выиграла Олимпиаду абсолютно заслуженно. Ее программа была гораздо сильнее технически, чем у Жени.

В этом сезоне от Алины ждут, как она докажет, что действительно была достойна стать олимпийской чемпионкой.

Мне лично, как болельщику и бывшему члену сборной, по большому счету наплевать, кто выиграет. Главное, чтобы поднимался российский флаг.

Я отношусь к Алине абсолютно не предвзято. Главное выигрывать и попасть в финал Гран-при. Прокаты забываются, а результат остается.

Во-вторых, никто не делает скидку, что прошлый сезон был олимпийским. Кто-то просто участвовал в соревнованиях, а кто-то боролся за медали. Как Загитова и Медведева.

То, что нынешний сезон складывается для них тяжелее, — это абсолютно нормально и понятно. Главное — набрать оптимальную форму к чемпионату мира.

Алина взрослеет. Ответственность растёт. Отношение к результату становится для неё всё более осязаемым. Конечно, нервов будет больше. Если она научится с ними справляться, то будет нормально кататься.

Каких-то грубых ошибок Алина не делает. Всплеск роста? Переходный возраст в 17-18 лет — самый сложный для девочек. Конечно, это тоже влияет. Но она не первая и не последняя.

Думаю, что Алина справится. Этери Георгиевна знает, как работать с девочками», — приводит слова Транькова «Спорт день за днём». 0