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    Траньков: На Олимпиаде все спортсмены болели за Медведеву. За Загитову никто

    Фигурное катание Олимпизм
    Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал о своём отношении к чемпионке Игр-2018 в Пхёнчхане Алине Загитовой и её противостоянию с Евгенией Медведевой, начавшемся в олимпийском сезоне.

    Алина Загитова и Евгения Медведева
    Алина Загитова и Евгения Медведева
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    «На Олимпиаде все спортсмены, конечно, болели за Женю. За Алину никто не болел. Она была юниоркой, которая только пришла во взрослое катание.

    А Женя уже была двукратной чемпионкой мира и везла сборную России на своих плечах. Конечно, все болели за неё. Она четыре года планомерно шла к этому золоту.

    Спортсмены понимают, как тяжело четыре года быть в топе. В тоже время Алина выиграла Олимпиаду абсолютно заслуженно. Ее программа была гораздо сильнее технически, чем у Жени.

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    • В этом сезоне от Алины ждут, как она докажет, что действительно была достойна стать олимпийской чемпионкой.

    Мне лично, как болельщику и бывшему члену сборной, по большому счету наплевать, кто выиграет. Главное, чтобы поднимался российский флаг.

    Я отношусь к Алине абсолютно не предвзято. Главное выигрывать и попасть в финал Гран-при. Прокаты забываются, а результат остается.

    Во-вторых, никто не делает скидку, что прошлый сезон был олимпийским. Кто-то просто участвовал в соревнованиях, а кто-то боролся за медали. Как Загитова и Медведева.

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    • То, что нынешний сезон складывается для них тяжелее, — это абсолютно нормально и понятно. Главное — набрать оптимальную форму к чемпионату мира.

    Алина взрослеет. Ответственность растёт. Отношение к результату становится для неё всё более осязаемым. Конечно, нервов будет больше. Если она научится с ними справляться, то будет нормально кататься.

    Каких-то грубых ошибок Алина не делает. Всплеск роста? Переходный возраст в 17-18 лет — самый сложный для девочек. Конечно, это тоже влияет. Но она не первая и не последняя.

    Думаю, что Алина справится. Этери Георгиевна знает, как работать с девочками», — приводит слова Транькова «Спорт день за днём». 0

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