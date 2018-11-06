Нурмагомедову осталось провести один бой по контракту с UFC

Российский боец ММАдолжен провести еще один бой, согласно его контракту с UFC, сообщил менеджер россиянина

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«Да, у него остался один бой», — сказал менеджер в интервью ESPN.

На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин досрочно победил ирландца Конора Макгрегора в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе. По окончании боя в октагоне и за его пределами состоялась массовая драка. Из-за этого Нурмагомедову пока не выплатили. Атлетическая комиссия штата Невада будет рассматривать этот инцидент.

Впоследствии Нурмагомедов заявил, что не намерен вести переговоры о новом бое в UFC, пока с его команды не будут сняты обвинения. 0