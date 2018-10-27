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    Риккардо выиграл квалификацию Гран-при Мексики, Сироткин — 20-й

    Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Ред Булла» Даниэль Риккaрдо выиграл квалификацию 19-го тура чемпионата «Формулы-1» — «Гран-при Мексики».

    Даниэль Риккaрдо
    Даниэль Риккaрдо
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    Второе место занял его партнер по команде Макс Ферстаппен. Тройку лидеров замкнул действующий чемпион мира и лидер общего зачета Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

    Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин занял последнее место.

    Формула-1. Гран-при Мексики. Квалификация

    1. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 1.14,759
    2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.14,785
    3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.14,894
    4. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.14,970
    5. Валттери Боттас («Мерседес») -1.15,160
    6. Кими Райкконен («Феррари») — 1.15, 330
    7. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.15,827
    8. Карлос Сайнс («Рено») — 1.16,084
    9. Шарль Леклер («Заубер») — 1.16,189
    10. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.16,513

    Не прошли в третий сегмент:

    11. Эстебан Окон («Форс Индия») — 1.16,844
    12. Фернандо Алонсо («Макларен») — 1.16,871
    13. Серхио Перес («Форс Индия») — 1.17,167
    14. Брендон Хартли («Торо Россо») — 1.17,184
    15. Пьер Гасли («Торо Россо»)

    Не прошли во второй сегмент:

    16. Ромен Грожан («Хаас») — 1.16,911
    17. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.16,966
    18. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.17,599
    19. Лэнс Стролл («Уильямс») — 1.17,689
    20. Сергей Сироткин («Уильямс») — 1.17,886. 0

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