Риккардо выиграл квалификацию Гран-при Мексики, Сироткин — 20-й

Второе место занял его партнер по команде Макс Ферстаппен. Тройку лидеров замкнул действующий чемпион мира и лидер общего зачета Льюис Хэмилтон («Мерседес»).
Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин занял последнее место.
Формула-1. Гран-при Мексики. Квалификация
1. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 1.14,759
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.14,785
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.14,894
4. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.14,970
5. Валттери Боттас («Мерседес») -1.15,160
6. Кими Райкконен («Феррари») — 1.15, 330
7. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.15,827
8. Карлос Сайнс («Рено») — 1.16,084
9. Шарль Леклер («Заубер») — 1.16,189
10. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.16,513
Не прошли в третий сегмент:
11. Эстебан Окон («Форс Индия») — 1.16,844
12. Фернандо Алонсо («Макларен») — 1.16,871
13. Серхио Перес («Форс Индия») — 1.17,167
14. Брендон Хартли («Торо Россо») — 1.17,184
15. Пьер Гасли («Торо Россо»)
Не прошли во второй сегмент:
16. Ромен Грожан («Хаас») — 1.16,911
17. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.16,966
18. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.17,599
19. Лэнс Стролл («Уильямс») — 1.17,689
20. Сергей Сироткин («Уильямс») — 1.17,886. 0