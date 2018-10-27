Риккардо выиграл квалификацию Гран-при Мексики, Сироткин — 20-й

Пилот «Ред Булла»выиграл квалификацию 19-го тура чемпионата «Формулы-1» — «Гран-при Мексики».

Второе место занял его партнер по команде Макс Ферстаппен. Тройку лидеров замкнул действующий чемпион мира и лидер общего зачета Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин занял последнее место.

Формула-1. Гран-при Мексики. Квалификация

1. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 1.14,759

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.14,785

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.14,894

4. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.14,970

5. Валттери Боттас («Мерседес») -1.15,160

6. Кими Райкконен («Феррари») — 1.15, 330

7. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.15,827

8. Карлос Сайнс («Рено») — 1.16,084

9. Шарль Леклер («Заубер») — 1.16,189

10. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.16,513

Не прошли в третий сегмент:

11. Эстебан Окон («Форс Индия») — 1.16,844

12. Фернандо Алонсо («Макларен») — 1.16,871

13. Серхио Перес («Форс Индия») — 1.17,167

14. Брендон Хартли («Торо Россо») — 1.17,184

15. Пьер Гасли («Торо Россо»)

Не прошли во второй сегмент:

16. Ромен Грожан («Хаас») — 1.16,911

17. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.16,966

18. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.17,599

19. Лэнс Стролл («Уильямс») — 1.17,689

20. Сергей Сироткин («Уильямс») — 1.17,886. 0