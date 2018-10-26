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    ЧЕ-2020 по тяжелой атлетике пройдет в Москве

    Тяжёлая атлетика
    Минспорт получил уведомление Европейской федерации тяжелой атлетики о том, что Москве предоставлено право провести чемпионат Европы в 2020 году, сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

    ЧЕ-2020 по тяжелой атлетике пройдет в Москве
    ЧЕ-2020 по тяжелой атлетике пройдет в Москве
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    «Сегодня в Минспорт России поступило официальное уведомление президента Европейской федерации тяжелой атлетики Антонио Урсо о том, что Москва получила право провести чемпионат Европы 2020 года. Исполком европейской федерации единогласно принял российскую заявку.

    Это решение важно для нас. В 2020 году отечественная школа тяжелой атлетики отмечает 135-летие своего основания. И в связи с тем, что чемпионат Европы — 2020 еще и является квалификационным к Олимпийским играм в Токио, турнир, безусловно, будет интересным, ярким», — приводит слова Колобкова «Р-Спорт».

    Чемпионат Европы 2019 года пройдет в Батуми (Грузия). Россия в последний раз принимала континентальное первенство в 2011 году, тогда соревнования прошли в Казани. Москва принимала турнир в 1983 году. 0

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