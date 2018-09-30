Волейболисты сборной Польши обыграли команду США в полуфинале ЧМ-2018

Мужская сборнаяпо волейболу вышла в финал чемпионата мира, который проходит в Италии и Болгарии.

В полуфинальном матче польские волейболисты на тай-брейке сломили сопротивление команды США, выиграв матч со счетом 3:2 (25:22, 20:25, 23:25, 25:20, 15:11).

Самым результативным игроком встречи стал диагональный польской команды Бартош Курек, набравший 29 очков. 22 балла принес своей команде доигровщик Михал Кубяк. У американцев по 19 очков в активе диагонального Мэттью Андерсона и доигровщика Тэйлора Сэндера.

В финале поляки сыграют с Бразилией, которая ранее обыграла Сербию — 3:0.

Стоит отметить, что сборная Польши является действующим чемпионом мира. Финальный матч турнира состоится 30 сентября. 0