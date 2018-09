Бразильский боецодержал победу над россияниномв рамках «Гран-при» Bellator в среднем весе.

Бой был остановлен в пятом раунде после того как бразилец применил удушающий прием.

Теперь на счету Корешкова 21 победа в ММА при трех поражениях (два от Лимы).

ドゥグラス・リマ×アンドレイ・コレシュコフ=決着シーン RT @Maldobabo Two former Bellator champions settle their trilogy, as Douglas Lima (30-7) sleeps Andrey Koreshkov with an RNC! The fifth-round finish makes "The Phenom" the first to ……. #Bellator206 pic.twitter.com/O9SLeVPqMB