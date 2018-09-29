Всероссийская федерация волейбола подала официальную заявку в Международную федерацию волейбола на проведение мужского чемпионата мира-2022 в России.

Россия подала заявку на проведение мужского ЧМ-2022 по волейболу fivb.org 100% Высокие коэффициенты Играть!

«Мы официально подали заявку (в FIVB) на проведение мужского чемпионата мира-2022. В заявке города пока не указываются. До конца года мы должны сделать презентацию и проект проведения чемпионата мира. Скорее всего, будем презентовать наш проект на конгрессе FIVB в середине ноября в Канкуне», — заявил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко «Р-Спорту».

«На этом конгрессе FIVB может быть принято не окончательное решение по хозяину турнира, но должен быть проект близкий к действительности. Подача заявок проходит в закрытом режиме. Насколько нам известно, есть еще две заявки на чемпионат мира-2022», — добавил он.

Ранее президент ВФВ Станислав Шевченко заявил, что матчи чемпионата мира-2022 могут пройти в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске. 0