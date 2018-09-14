Российские волейболисты обыграли Тунис на чемпионате мира

Сборная России
LiveSport.Ru
Самыми результативными игроками матча стали россияне Максим Михайлов, набравший 11 очков, и Егор Клюка, записавший на свой счёт 10 баллов.
Для россиян это уже вторая победа на турнире. Ранее россияне также в трех партиях обыграли сборную Австралии.
Команда Туниса потерпела второе поражение, ранее тунисцы уступили волейболистам из Камеруна (0:3).
Далее соперниками российских волейболистов по группе C будут США (15 сентября), Камерун (17 сентября) и Сербия (18 сентября). 0