Российские волейболисты обыграли Тунис на чемпионате мира

в матче 2-го тура чемпионата мира по волейболу обыграла— 3:0 (25:19, 25:6, 25:19).

Самыми результативными игроками матча стали россияне Максим Михайлов, набравший 11 очков, и Егор Клюка, записавший на свой счёт 10 баллов.

Для россиян это уже вторая победа на турнире. Ранее россияне также в трех партиях обыграли сборную Австралии.

Команда Туниса потерпела второе поражение, ранее тунисцы уступили волейболистам из Камеруна (0:3).

Далее соперниками российских волейболистов по группе C будут США (15 сентября), Камерун (17 сентября) и Сербия (18 сентября). 0