Колобков: Мы с надеждой будем ждать решения WADA 20 сентября

Сегодня стало известно, что комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому восстановить РУСАДА.
«Я был уверен, что рано или поздно Комитет ВАДА по соответствию признает ту огромную работу, которая проделана в России по борьбе с допингом.
Мы всегда стремились к сотрудничеству, делали все от нас зависящее, при этом учитывая нормы нашего законодательства.
Мы максимально открыты, потому что нам нечего скрывать. Только общими усилиями мы смогли достичь такого результата.
Я благодарен всем представителям как российского, так и международного спортивного сообщества, кто поддерживал нас, кто помогал реализовывать антидопинговые меры ради того, чтобы российские спортсмены выступали на равных с другими.
Для нас важно восстановление РУСАДА на ближайшем Исполкоме ВАДА. Мы с надеждой будем ждать решения 20 сентября. Поверьте, мы сделали все, что могли.
И готовы в дальнейшем также сотрудничать с нашими зарубежными партнерами, продолжать работать в этом направлении, соблюдать единые правила, равные для всех», — цитирует Колобкова пресс-служба Министерства спорта. 0