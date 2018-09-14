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    РУСАДА могут восстановить в правах 20 сентября

    Допинг Вокруг спорта
    Комитет по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал его исполкому восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на ближайшем заседании 20 сентября, сообщается в пресс-релизе организации.

    РУСАДА
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    Накануне в ходе телефонной конференции комитет изучил письмо российского министерства спорта и выразил удовлетворение тем, что там «в достаточной мере признаются проблемы», выявленные в России. Это соответствует первому из двух критериев дорожной карты по восстановлению РУСАДА.

    Что касается другого критерия (доступ к данным и пробам из московской антидопинговой лаборатории), то CRC сочтет достаточным обязательство предоставить WADA этот доступ с участием независимого эксперта при условии, что исполком определит точные сроки предоставления доступа.

    Отмечается, что WADA обычно не сообщает о рекомендациях комитета по соответствию до их рассмотрения исполкомом, но в данном случае агентство пошло на этот шаг «с учетом уровня интереса к этому делу и количества спекуляций».

    «Важно отметить, что с тех пор, как в ноябре 2015 года WADA объявило РУСАДА не соответствующим кодексу, агентство и российские власти усиленно работали над восстановлением надежной антидопинговой программы в России, и что в российской антидопинговой системе произошли значительные изменения», — цитирует сообщение «Р-Спорт».

    В мае президент WADA Крэйг Риди по итогам совета учредителей организации сообщил, что комитет по соответствию WADA получил письмо от российских спортивных властей, которое может стать прорывом в процессе восстановления РУСАДА в правах.

    В пятницу, 14 сентября, заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что агентство выполнило все рекомендации комитета по соответствию. 0

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