Колобков: Конечно, думаем о заявке на проведение Олимпиады

Министр спорта РФзаявил, что российская сторона раздумывает о подаче заявки на проведение летней Олимпиады.

«Само принятие решения о заявке на Олимпиаду — это должно оцениваться со всех точек зрения: и экономики, и возможности прохождения этой заявки.

Это такой долгий заявочный процесс. Но до этого нужно самому оценить, насколько мы сейчас готовы проводить Олимпийские игры.

Потому что мы только-только провели два таких крупных спортивных форума — это Сочи и чемпионат мира по футболу 2018 года, в которые были вовлечены порядка 30 регионов в одно только проведение.

Сейчас Универсиада в Красноярске. Поэтому, конечно, мы об этом думаем. И не только об Олимпиаде — еще есть юношеские Олимпийские игры, есть летняя Универсиада.

Потому что проведение таких крупных соревнований — это стимул для развития региона, страны, это вклад в общую экономику.

Поэтому мы действительно об этом думаем, но в целом пока такое решение, конечно, еще никем не принято», — цитирует ТАСС Колобкова. 0