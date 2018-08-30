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    Ласицкене победила в Финале Бриллиантовой лиги

    Легкая атлетика
    Российская легкоатлетка Мария Ласицкене выиграла соревнования по прыжкам в высоту в Финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе и стала победительницей сезона серии.

    Мария Ласицкене
    Мария Ласицкене
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    Россиянка со второй попытки взяла планку на отметке 1,97 метра. Второе место заняла украинка Юлия Левченко, с третьей попытки прыгнувшая на 1,94 метра. Третьей стала представительница Германии Мари-Лоуренс Юнгфляйш, которой с первой попытки покорилась высота 1,90 метра.

    Для 25-летней Ласицкене это третья победа в Финале Бриллиантовой лиги в карьере. Ранее она выигрывала соревнования в 2014 и 2017 годах. В августе россиянка выиграла чемпионат Европы, прошедший в Берлине.

    «Я одержала сегодня победу, так что довольна. Эта победа имела для меня очень большое значение. Да, результат не назовешь хорошим. Мой сезон шел как по накатанной, он был великолепный и довольно легкий.

    Я старалась выдавать свой максимум на протяжении сезона, и мне это удалось. Моей главной целью на следующий сезон является чемпионат мира. Хочу защитить свой титул», — цитирует Ласицкене официальный сайт Бриллиантовой лиги.

    Чемпионат мира в 2019 году пройдет в столице Катара Дохе. Ласицкене в 2017 году одержала победу на чемпионате мира в Лондоне. 0

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