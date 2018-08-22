МОК был близок к отмене Игр-2018 в Пхенчхане

Президентпризнался, что зимняямогла не состояться.

«Для отмены Игр не обязательно должна начаться война. Для этого было достаточно, чтобы одна из стран отказалась от участия в Олимпиаде из-за того, что они считают невозможным гарантировать безопасность их спортсменов. Переговоры по поводу были не очень простыми, если говорить дипломатично. Был ли мы близки к отмене Игр? Да, очень близки.

Ранее сообщалось, что у организаторов есть проблемы в связи с КНДР. Так, говорилось о том, что на игры может не приехать сборная США из-за проходящих в КНДР ядерных испытаний. Кроме того, из-за заявлений вице-президента США Майка Пенса о введении жестких санкций Северная Корея также угрожала отказаться от участия в Играх незадолго до их начала. В итоге Олимпиада состоялась, а Северная и Южная Кореи выставили на турнир объединенную команду», — цитирует Баха «Спорт-Экспресс». 0