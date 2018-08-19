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    Емельянеко попал в больницу после боя с Джонсоном

    Единоборства
    Российскому боецу ММА Александру Емельяненко пришлось обратиться за медицинской помощью после боя с американцем Тони Джонсоном на турнире WFCA 50 в Москве, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Александр Емельяненко
    Александр Емельяненко
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    Соперник Емельяненко оставил ему несколько гематом на лице. В частности, у россиянина заплыл глаз. Здоровью спортсмена ничего не угрожает.

    Напомним, накануне Емельяненко-младший провел бой против американца Тони Джонсона. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых два рефери засчитали ничью, а один отдал победу американцу, поэтому большинством судейских голосов была зафиксирована ничья.

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