Емельянеко попал в больницу после боя с Джонсоном

Александр Емельяненко
mmaboxing.ru
Соперник Емельяненко оставил ему несколько гематом на лице. В частности, у россиянина заплыл глаз. Здоровью спортсмена ничего не угрожает.
Напомним, накануне Емельяненко-младший провел бой против американца Тони Джонсона. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых два рефери засчитали ничью, а один отдал победу американцу, поэтому большинством судейских голосов была зафиксирована ничья.
Американец остался недоволен решением судей и еще раз вызвал россиянина на бой. 0