Емельянеко попал в больницу после боя с Джонсоном

Российскому боецу ММАпришлось обратиться за медицинской помощью после боя с американцемна турнире WFCA 50 в Москве, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Соперник Емельяненко оставил ему несколько гематом на лице. В частности, у россиянина заплыл глаз. Здоровью спортсмена ничего не угрожает.

Напомним, накануне Емельяненко-младший провел бой против американца Тони Джонсона. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых два рефери засчитали ничью, а один отдал победу американцу, поэтому большинством судейских голосов была зафиксирована ничья.

Американец остался недоволен решением судей и еще раз вызвал россиянина на бой. 0