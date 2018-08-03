ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюТяжелое лето «Манчестер Юнайтед»
  • 16:15
    • ЦСКА интересуется хавбеком «Уфы»
  • 15:42
    • «Рено» подтвердил переход Риккардо
  • 15:29
    • Риккардо покинет «Ред Булл» по окончании сезона-2018
  • 15:15
    • «Армавир» приступил к процедуре снятия команды с первенства ФНЛ
  • 14:46
    • Игрок «Рубина» может перейти в «Локомотив»
    Все новости спорта

    «Рено» подтвердил переход Риккардо

    Автоспорт Формула-1
    «Рено» на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с Даниэлем Риккьярдо. 29-летний австралиец присоединится к французской команде с начала 2019 года.

    Даниэль Риккардо
    Даниэль Риккардо
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Контракт Риккардо рассчитан на два сезона. Также в «Рено» подтвердили, что его напарником будет Нико Хюлькенберг.

    «"Рено" принял решение вернуться в Формулу-1 для того, чтобы бороться за титул чемпиона мира. Подписание контракта с Даниэлем Риккардо — уникальная для нас возможность добиться цели, и упустить этот шанс было просто нельзя. Мы рады приветствовать Даниэля в команде "Рено", которая хоть и находится пока в процессе становления, но мотивирована более, чем когда-либо», — заявил президент «Рено Спорт» Жером Столл.

  • Риккардо покинет «Ред Булл» по окончании сезона-2018
  • Читайте по теме

    • Французская пресса считает, что Риккьярдо решил уйти из «Ред Булла», поскольку недоволен положением второго номера в команде, а также не верит в перспективы австрийцев с двигателями «Хонды», на которые команда перейдет с 2019 года. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Перестройка российского биатлона
  • 24/05/2018 в 01:33
    •
  • Прогноз
  • «Милан» — «Барселона»
  • 2,00
  • Послезавтра в 03:05
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Возьмет ли «Шахтер» реванш за поражение в Суперкубке?
  • «Динамо» Киев — «Шахтер». Прогноз и ставки
  • 2,30
    •
  • Не приходится ждать результативного футбола в Химках
  • «Динамо» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2,02
    •
  • «Краснодар» не выйдет «сухим» из матча с «Уралом»
  • «Урал» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2,02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Реал» привез на МКЧ целый ряд перспективных игроков Футбол Птенцы «Реала». В Мадриде растят новых Месси и РоналдуРассказываем о талантах мадридского суперклуба, которые прибыли с командой на Международный кубок чемпионов 01/08/2018 в 14:480
  • 12:02
    • СМИ: Модрич хочет покинуть «Реал» ради итальянского клуба
  • 11:34
    • РПЛ перенесла матч «Зенита» из-за Лиги Европы
  • 14:16
    • «Манчестер Сити» продлил контракт с форвардом
    Малком забил мяч в дебютном матче за «Барселону» Футбол Месси и Суарес получили нового партнера в атакеРеакция прессы на матч «Барселона» — «Рома» 01/08/2018 в 20:450
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Старт нового тура РПЛ и главный матч в Украине
  • 1.62
    •
  • 16:58
    • Экс-футболист «Локомотива» продолжит карьеру в Румынии
  • 16:46
    • «Адмирал» и «Трактор» одержали победы в товарищеских матчах
  • 16:29
    • «Ньюксал» подписал нападающего сборной Японии
    ЦСКА не смог начать сезон победой Футбол Аншлаг и скучные нули в СамареБезголевая ничья «Крыльев Советов» и ЦСКА в Самаре — в нашем обзоре прессы 31/07/2018 в 22:570
  • 11:47
    • Вернблум перейдет в греческий клуб
  • 11:23
    • «Челси» продлил контракт с испанским футболистом
  • 08:52
    • Кузнецова и Рублев пробились в четвертьфинал турнира Вашингтон
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон