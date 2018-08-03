«Рено» подтвердил переход Риккардо

«Рено» на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с. 29-летний австралиец присоединится к французской команде с начала 2019 года.

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Контракт Риккардо рассчитан на два сезона. Также в «Рено» подтвердили, что его напарником будет Нико Хюлькенберг.

«"Рено" принял решение вернуться в Формулу-1 для того, чтобы бороться за титул чемпиона мира. Подписание контракта с Даниэлем Риккардо — уникальная для нас возможность добиться цели, и упустить этот шанс было просто нельзя. Мы рады приветствовать Даниэля в команде "Рено", которая хоть и находится пока в процессе становления, но мотивирована более, чем когда-либо», — заявил президент «Рено Спорт» Жером Столл.

Французская пресса считает, что Риккьярдо решил уйти из «Ред Булла», поскольку недоволен положением второго номера в команде, а также не верит в перспективы австрийцев с двигателями «Хонды», на которые команда перейдет с 2019 года. 0