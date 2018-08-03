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    Риккардо покинет «Ред Булл» по окончании сезона-2018

    Автоспорт Формула-1
    Австралийский гонщик Даниэль Риккьярдо принял решение уйти из команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Ред Булл» по окончании сезона, сообщает пресс-служба команды.

    Даниэль Риккардо
    Даниэль Риккардо
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    Риккьярдо попал в систему «Ред Булл» в 2008 году. С 2011 года выступал в «Формуле-1» за «Торо Россо», а в 2014-м стал боевым пилотом основной команды «Ред Булл». В активе Риккьярдо семь побед, 29 подиумов и два поул-позишн в «Формуле-1».

    «Мы полностью уважаем решение Даниэля покинуть "Ред Булл" и желаем ему всего наилучшего в будущем. Благодарим Риккардо за его преданность общему делу и за тот вклад, который он внёс в команду с приходом в неё в 2014 году. С нами он добился семи побед в Гран-при и 29 раз поднимался на подиум.

    Сейчас мы продолжим оценку вариантов пилотов на следующий сезон, прежде чем принять окончательное решение. Но в 2018 году осталось ещё девять этапов, и мы приложим все усилия, чтобы Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен добились максимальных результатов», — заявил глава команды Кристиан Хорнер.

    Ожидается, что Риккардо продолжит карьеру в «Рено». 0

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