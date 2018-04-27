Зубков: На допросе Родченков поплыл

Президент федерации бобслея и скелетона Россиипрокомментировал показания информатора WADAна слушаниях в(CAS).

«Мы неоднократно говорили, что слова Родченкова не подкреплены никакими доказательствами. Самое главное — стресс у спортсменов из-за того, что нас обвиняли.

Вся эта история очень негативно сказывалась, по нам это сильно ударило. Но спортсмены выстояли и доказали, что они всегда были "чистыми". Те победы, которые были в Сочи, вернулись к ним.

Все, что происходило, эти собрания, комиссии… Такое ощущение, что все было сфабриковано заранее. После того, как его вызвали на допрос, стало ясно, что человек начинает плыть.

Он не дал точных ответов. Главное — не было доказательств того, что он лично давал спортсменам препараты.

Важно другое — большинство спортсменов его не знает и в глаза не видели. Я вообще его не знаю.

Когда человек обвиняет меня, спортсмена, который за длительную карьеру никогда не был уличен в применении допинга… Ко мне не было никогда никаких претензий!

CAS показал, что не все слова в докладе Макларена были доказаны. Это были голословные обвинения одного человека против наших спортсменов и нашей страны», — приводит слова Зубкова «Спорт-Экспресс».