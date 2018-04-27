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    Фетисов: Есть шанс добиться оправдания наших спортсменов в суде

    Допинг Вокруг спорта
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    Вячеслав Фетисов
    На фото:Вячеслав Фетисов
    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов заявил, что у российской стороны есть шанс добиться в судах оправдания в делах, которые начались после допинговых обвинений со стороны информатора ВАДА Григория Родченкова.

    Родченков в CAS заявил, что не давал спортсменам допинговый коктейль «Дюшес», не видел, чтобы спортсмены его употребляли, не видел, чтобы тренеры и спортсмены получали инструкции по его употреблению, не видел, чтобы спортсмены сдавали заранее заготовленную мочу и манипулировали с допинг-пробами.

    «Шанс на то, что мы сможем добиться оправдания в суде (после того, как Родченков не смог подтвердить свои допинговые обвинения в CAS), всегда есть.

    Но для этого нужна твердая позиция, аргументы и факты. Почему мы не слишком активно боремся за свои права в международных судах? Это вопрос не ко мне.

    Задайте его тем, кто отвечает за антидопинговую политику в нашей стране», — цитирует Фетисова «РИА Новости».

    о итогам расследования МОК признал 43 российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранил от участия в Играх.

    Российские спортсмены подали апелляции в CAS на решения МОК. Спортивный арбитражный суд полностью удовлетворил апелляции 28 россиян, апелляции еще 11 атлетов были частично удовлетворены.

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