Бьерндален примет участие в гонках на собачьих упряжках

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлонупримет участие в гонках на собачьих упряжках, сообщает VG.

Напомним, что 44-летний спортсмен объявил о завершении карьеры биатлониста по окончании сезона-2017/18.

Соревнования будут проходить в рамках фестиваля «Snørock» в норвежском горнолыжном центре и курорте Шушене.

«Наверное, это оптимальный вид соревнований для меня, ведь всю работу сделают собаки. Мне не нужно напрягаться. Мне нравятся эти гонки, в них принимают участие люди всех возрастов, любители и профессионалы. Управлять собаками непросто, можно куда-нибудь врезаться или улететь в кусты, но нет никакой опасности, это действительно весело. Собаки бегут очень быстро», — цитирует Бьерндалена VG.no.

Бывший лыжник и чемпион мира по гонкам на собачьих упряжках Свен Иван Моен заявил, что Бьерндален уже имеет опыт выступлений в этом виде спорта.

«Уле-Эйнар приезжал сюда раньше. Он хорош во всем, что делает. К тому же он вырос на ферме и много знает о взаимодействии животных и людей», — сказал Моен.