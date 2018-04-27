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    Бьерндален примет участие в гонках на собачьих упряжках

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    Уле-Эйнар Бьерндален
    На фото:Уле-Эйнар Бьерндален
    Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьерндален примет участие в гонках на собачьих упряжках, сообщает VG.

    Напомним, что 44-летний спортсмен объявил о завершении карьеры биатлониста по окончании сезона-2017/18.

    Соревнования будут проходить в рамках фестиваля «Snørock» в норвежском горнолыжном центре и курорте Шушене.

    «Наверное, это оптимальный вид соревнований для меня, ведь всю работу сделают собаки. Мне не нужно напрягаться. Мне нравятся эти гонки, в них принимают участие люди всех возрастов, любители и профессионалы. Управлять собаками непросто, можно куда-нибудь врезаться или улететь в кусты, но нет никакой опасности, это действительно весело. Собаки бегут очень быстро», — цитирует Бьерндалена VG.no.

    Бывший лыжник и чемпион мира по гонкам на собачьих упряжках Свен Иван Моен заявил, что Бьерндален уже имеет опыт выступлений в этом виде спорта.

    «Уле-Эйнар приезжал сюда раньше. Он хорош во всем, что делает. К тому же он вырос на ферме и много знает о взаимодействии животных и людей», — сказал Моен.

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