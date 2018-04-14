Феттель выиграл квалификацию Гран-при Китая

Пилот «Феррари»одержал победу в квалификации на третьем этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Китая.

Второе время показал его напарник по команде Кими Райкконен. Тройку лидеров замкнул Валттери Боттас на «Мерседесе». Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон стал четвертым.

Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин завершил выступления в первом сегменте квалификации, показав 16-е время.

Гонка Гран-при Китая пройдет 15 апреля и начнется в 09:00 по московскому времени.

Формула-1. Гран-при Китая. Квалификация

1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.31,095

2. Кими Райкконен («Феррари») +0,087

3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,530

4. Льюис Хэмилтон(«Мерседес») +0,580

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,701

6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,853

7. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,437

8. Серхио Перес («Форс Индия») +1,663

9. Карлос Сайнс («Рено») +1,724

10. Ромен Грожан («Хаас») +1,760

Не прошли в третий сегмент:

11. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.32,986

12. Эстебан Окон («Форс Индия») — 1.33,057

13. Фернандо Алонсо («Макларен») — 1.33,232

14. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.33,505

15. Брендон Хартли («Торо Россо») — 1.33,795

Не прошли во второй сегмент:

16. Сергей Сироткин («Уильямс») — 1.34,062

17. Пьер Гасли («Торо Россо») — 1.34,101

18. Лэнс Стролл («Уильямс») — 1.34,285

19. Шарль Леклер («Заубер») — 1.34,454

20. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.34,914