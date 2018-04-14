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    Феттель выиграл квалификацию Гран-при Китая

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    Тройка лидеров квалификации Гран-при Китая
    На фото:Тройка лидеров квалификации Гран-при Китая
    Пилот «Феррари» Себастьян Феттель одержал победу в квалификации на третьем этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Китая.

    Второе время показал его напарник по команде Кими Райкконен. Тройку лидеров замкнул Валттери Боттас на «Мерседесе». Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон стал четвертым.

    Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин завершил выступления в первом сегменте квалификации, показав 16-е время.

    Гонка Гран-при Китая пройдет 15 апреля и начнется в 09:00 по московскому времени.

    Формула-1. Гран-при Китая. Квалификация

    1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.31,095
    2. Кими Райкконен («Феррари») +0,087
    3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,530
    4. Льюис Хэмилтон(«Мерседес») +0,580
    5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,701
    6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,853
    7. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,437
    8. Серхио Перес («Форс Индия») +1,663
    9. Карлос Сайнс («Рено») +1,724
    10. Ромен Грожан («Хаас») +1,760

    Не прошли в третий сегмент:

    11. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.32,986
    12. Эстебан Окон («Форс Индия») — 1.33,057
    13. Фернандо Алонсо («Макларен») — 1.33,232
    14. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.33,505
    15. Брендон Хартли («Торо Россо») — 1.33,795

    Не прошли во второй сегмент:

    16. Сергей Сироткин («Уильямс») — 1.34,062
    17. Пьер Гасли («Торо Россо») — 1.34,101
    18. Лэнс Стролл («Уильямс») — 1.34,285
    19. Шарль Леклер («Заубер») — 1.34,454
    20. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.34,914

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