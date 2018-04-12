Бессеберг: Родченков хочется привлечь внимание к своей персоне

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что не скрыл ни одной продолжительной допинг-пробы за время пребывания на своем посту.

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Напомним, что во вторник, 10 апреля, в штаб-квартире IBU в Зальцбурге прошли обыски по допинговому делу, расследование которого проводит ВАДА.

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«Я не скрыл ни одной продолжительной допинг-пробы. Я не понимаю, что происходит. Родченков хочется привлечь внимание к своей персоне.

Получал ли я деньги от России, чтобы "поддерживать их интересы"? Нет. Меня больше всего беспокоит то, что нынешняя ситуация сказывается на репутации биатлона», — цитирует Nettavisen слова Бессеберга.