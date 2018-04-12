Бессеберг: Родченков хочется привлечь внимание к своей персоне

СМИ: Бессеберг скрыл 65 допинг-случаев с российскими биатлонистами
Напомним, что во вторник, 10 апреля, в штаб-квартире IBU в Зальцбурге прошли обыски по допинговому делу, расследование которого проводит ВАДА.
Бессеберг прикрывал россиян. Глава IBU продал свое молчание
«Я не скрыл ни одной продолжительной допинг-пробы. Я не понимаю, что происходит. Родченков хочется привлечь внимание к своей персоне.
Получал ли я деньги от России, чтобы "поддерживать их интересы"? Нет. Меня больше всего беспокоит то, что нынешняя ситуация сказывается на репутации биатлона», — цитирует Nettavisen слова Бессеберга.